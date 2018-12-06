2018-12-06T11:33:43+03:00
Общество

Жители семи домов на ул. Советская Армия сидят без воды из-за незаконной постройки

Пристройки к зданию делались в течение нескольких лет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре нашли утечку под зданиемВ Самаре нашли утечку под зданием
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В Самаре ремонту водовода снова мешают незаконные постройки. Как сообщили в РКС-Самара, они затрудняют работы по устранению протечки на ул. Советской Армия, 235 а, где вода выходит из земли. Утром 5 декабря жителей 7-ми домов по технологическим причинам пришлось отключить от водоснабжения. Протечку намеревались устранить в самые короткие сроки. Но важный распределительный узел водовода оказался недоступным

- В течение нескольких лет к зданию делались пристройки, они теперь находятся над сетями водоснабжения. Собственник установлен, сейчас с ним работает администрация Октябрьского района, - сообщили в компании.

Сейчас люди могут получить воду в бойлерах, которые расположены на ул. Ново-Садовая, 295 и на пересечении улиц Тихвинская и Гастелло. Как сообщается, здание, часть которого стоит на водоводе, занимает строительная фирма.

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