2018-12-06T11:33:43+03:00
Общество

Жители семи домов на ул. Советская Армия сидят без воды из-за незаконной постройки

Пристройки к зданию делались в течение нескольких лет
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре нашли утечку под зданиемВ Самаре нашли утечку под зданием
Изменить размер текста:

В Самаре ремонту водовода снова мешают незаконные постройки. Как сообщили в РКС-Самара, они затрудняют работы по устранению протечки на ул. Советской Армия, 235 а, где вода выходит из земли. Утром 5 декабря жителей 7-ми домов по технологическим причинам пришлось отключить от водоснабжения. Протечку намеревались устранить в самые короткие сроки. Но важный распределительный узел водовода оказался недоступным

- В течение нескольких лет к зданию делались пристройки, они теперь находятся над сетями водоснабжения. Собственник установлен, сейчас с ним работает администрация Октябрьского района, - сообщили в компании.

Сейчас люди могут получить воду в бойлерах, которые расположены на ул. Ново-Садовая, 295 и на пересечении улиц Тихвинская и Гастелло. Как сообщается, здание, часть которого стоит на водоводе, занимает строительная фирма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей