От Кошелева до стадиона «Самара Арена» запустят новый автобусный маршрут

6 Дек. 11:38 2018-12-06T11:38:27+03:00

Вопрос о его работе решают в минтрансе с перевозчиком

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Из микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена», возможно, будет пущен совершенно новый автобусный маршрут. Министерство транспорта Самарской области изучает эту возможность .

Автобусный маршрут будет идти от Кошелева через поселок Петра Дубрава. В Самаре он будет пролегать по Ракитовскому шоссе до «Самара Арены».

Вопрос о том, будет ли запущен маршрут и когда он заработает, сейчас решают чиновники минтранса совместно с перевозчиками.

Сейчас вокруг стадиона формируется транспортный хаб. Так, недалеко, на Московском шоссе, находится автобусная остановка, где останавливаются маршруты № 67, 45, 1, 51, 96, 110, 210, 295, 410а, 492, 205.