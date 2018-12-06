2018-12-06T11:52:21+03:00
Происшествия

В Самаре большегруз сбил 90-летнюю бабушку

Пенсионерка выжила
Кирилл КАРИМОВ
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Женщина была госпитализированаЖенщина была госпитализированаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 5 декабря, в 14:00 в Самаре на Краснодонской со стороны проспекта Кирова в направлении Воронежской произошло ДТП с участием 90-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, у дома №70 47-летний водитель грузовика MAN 26350 двигался задним ходом. Там он и сбил 90-летнюю пенсионерку, которая шла по прилегающей территории в попутном направлении.

Престарелая самарчанка выжила и с телесными повреждениями была доставлена на «скорой» в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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