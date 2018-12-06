2018-12-06T12:23:42+03:00
Происшествия

Самарские таможенники задержали рекордные партии контрафактных игрушек и парфюмерии

Рыночная стоимость изъятых товаров составила 236 млн рублей
Кирилл КАРИМОВ
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Самарская таможняСамарская таможня
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Две большие партии конфискованного таможней контрафакта были переданы в территориальное управление Росимущества в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба самарской таможни.

Первая большая партия контрафакта была обнаружена весной 2018 года. У села Дубовый Умет таможенники остановили грузовик из Казахстана, конечной точкой маршрута которого должна была стать Кемеровская область. На его борту были обнаружены детские игрушки, с товарным знаком компании «Дисней». Правообладатель подтвердил, что эта продукция является контрафактной. В сентябре Кировский районный суд Самары признал, что зарубежная фирма нарушила авторские права известной компании. На казахстанскую компанию наложили штраф в размере 30 тыс. рублей с конфискацией контрафакта.

Позже был обнаружен другой грузовик из Казахстана с поддельным парфюмом. Представители правообладателей 18 различных товарных знаков, среди которых Kenzo, Chanel, Hugo Boss, Gucci, Giorgio Armani, подтвердили признаки подделки. 29 тыс. флаконов были конфискованы.

Стоимость двух партий подделок, как оценили в таможне, составляет 236 млн рублей.

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