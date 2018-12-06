2018-12-06T13:07:09+03:00
Общество

Преступник в Тольятти вынес 10 маникюрных кусачек из магазина

Его добыча стоила 5 500 рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Этого мужчину подозревают в кражеЭтого мужчину подозревают в краже
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В Тольятти ищут воришку, который умудрился вынести из магазина на ул. Мира десять маникюрных кусачек. Это произошло в торговой точке на ул. Мира, 75. Добыча воришки стоила около 5500 рублей.

- По подозрению в совершении кражи разыскиваем мужчину азиатской внешности, среднего телосложения около 170 см ростом. На вид азиатской внешности, носит черную куртку и шапку, такого же цвета брюки и обувь. При нем было портмоне черного цвета, - описывают возможного преступника в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сообщить имеющуюся у вас информацию можно по телефонам полиции 89270286489; 89171211715; 020. Напомним, что сегодня утром также стало известно, что в Тольятти за совершение кражи семи курток из магазина разыскивают двух мужчин.

Преступник украл 10 маникюрных кусачек в магазине.

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