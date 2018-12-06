2018-12-06T14:15:43+03:00
Общество

Для украшения новогодней елки на площади Куйбышева закупят новые елочные шары

Старыми украсят елку на другой площадке Самары.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В этом году площадь Куйбышева совсем по-другомуВ этом году площадь Куйбышева совсем по-другомуФото: Архив "КП"
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Новые елочные игрушки и макушки для украшения новогодних елок на площади Куйбышева в Самару купят за 1,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. МАУ «Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий» ищет поставщика, который до 10 декабря доставит шары.

Как объяснили в городской администрации, елочные игрушки, которые остались с прошлого года, повесят на елку на площади Кирова.

В этом году на площади имени В.В. Куйбышева установят новую елку высотой почти 26 метров. Она будет стоять в "хороводе" из 4 елок высотой 7 метров. Все эти новогодние красавицы украсят медиагирляндами, которые будут транслировать различные тематические сюжеты.

Рядом с центральной елкой установят музыкальный подиум, на котором будут проходить дискотеки с участием костюмированных персонажей. Также на площади разместится усадьба Самарского Деда Мороза. Она откроет свои двери для посетителей 21 декабря.

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