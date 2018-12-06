Самарским гвардейцам торжественно вручили новые служебные автомобили

6 Дек. 15:08 2018-12-06T16:41:56+03:00

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Сегодня днем, в четверг, 6 декабря, на площади Славы в областной столице состоялось торжественное мероприятие. В пользование регионального Управления Росгвардии передали 21 новый служебный автомобиль "Лада Гранта". Машины будут использоваться для патрулирования улиц.

- Кроме специфических функций по обеспечению безопасности объектов, вневедомственная охрана Росгвардии работает также по заявкам территориальных органов внутренних дел, пресекает правонарушения и преступления. Зачастую в некоторых отдаленных населенных пунктах патрулирующие их автомобили вневедомственной охраны – единственный гарант безопасности граждан, - рассказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник Александр Эсауленко.

Гвардейцы смогут пользоваться новыми авто уже в самое ближайшее время. Их задействуют в работе различных подразделений. Поступившие на вооружение патрульные машины имеют цветографическую окраску, оборудованы радиостанциями, сигнально-говорящими устройствами.

В Росгвардии отмечают, что ежедневно на дежурство на улицах городов и поселков Самарской области выходят 122 группы задержания вневедомственной охраны. С начала этого года на маршрутах патрулирования ими пресечено более 1300 преступлений. Стражи порядка задержали 85 человек, находившихся в розыске, при этом 50 были объявлены в федеральный розыск.