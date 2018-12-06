2018-12-06T15:08:33+03:00
Общество

Самарским гвардейцам торжественно вручили новые служебные автомобили

Машины будут использоваться для патрулирования улиц
Михаил ГОРЮНОВ
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Новые автомобили уже в ближайшие дни используют на службеНовые автомобили уже в ближайшие дни используют на службеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня днем, в четверг, 6 декабря, на площади Славы в областной столице состоялось торжественное мероприятие. В пользование регионального Управления Росгвардии передали 21 новый служебный автомобиль. Машины будут использоваться для патрулирования улиц.

- За 11 месяцев 2018 года вневедомственной охраной пресечено 1353 преступления, по которым возбуждены уголовные дела На охране общественного порядка и безопасности ежедневно задействовано 122 группы задержания. Выявлено 85 лиц, находящихся в розыске, - сообщает в твиттере департамент информационной политики региона.

Гвардейцы смогут пользоваться новыми авто уже в самое ближайшее время. Их задействуют в работе различных подразделений. Как замечают в правительстве - "Безопасность превыше всего!"

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