2018-12-06T15:32:37+03:00
Происшествия

Подросток утащил две бутылки водки из самарского супермаркета

Подозреваемого задержал участковый, по факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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4 декабря в полицию Кировского района областной столице поступило сообщение о грабеже. Заявитель рассказал, что еще в прошлом месяце - вечером 26 ноября. Тогда, примерно в 22-40, неизвестный утащил две бутылки водки из супермаркета на улице Свободы.

- Личность подозреваемого установлена. Им оказался 17-летний подросток, ранее судимый за аналогичное преступление, - рассказывает журналисту "КП-Самара" собственный источник.

Злоумышленника задержал участковый уполномоченный полиции. В отношении парня уже приняли процессуальное решение - возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Сейчас правоохранители продолжают расследование, а юноша находится под подпиской о невыезде.

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