В Самаре на площади им. Куйбышева приступили к установке 26-ти метровой елки

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-06T15:44:35+03:00

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В четверг, 6 декабря в Самаре приступили к сооружению главной елки города. На площадь имени Куйбышева уже привезли каркас, который будет основой для грандиозной новогодней елки.

Рядом будут четыре елки меньшего размераФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, нарядных елок на самой большой площади города в этом году будет много. Вокруг главной лесной красавицы соберут елочки поменьше. Как ранее сообщала администрация Самары, высота главной елки на площади им. Куйбышева будет почти 26 метров, а вокруг нее еще четыре 7-метровых елки. Все пять елок украсят медиагирляндами, которые составят единую композицию, транслирующую различные тематические сюжеты. Благодаря этим гирляндам на елки можно будет показывать светодинамические картинки и даже создавать целую светомузыкальную программу.

Недалеко от главной елки появился музыкальный подиум, где будет проходить праздничная дискотека.

Полным ходом идет и подготовка катка.

Готовят и каткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА