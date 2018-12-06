В Самаре нашли деньги на ремонт ДК «Октябрь», строительство нескольких детсадов и комфортные дворы

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-06T16:10:18+03:00

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В четверг, 6 декабря, в городской думе Самары состоялось второе чтение проекта бюджета Самары на 2019-2021 годы. Проект бюджета утвердили в первом чтении 20 ноября.

Ко второму чтению в проект внесли несколько социально ориентированных поправок. Так благодаря средствам вышестоящих бюджетов в размере 799,7 миллионов рублей, появились средства на ремонт ДК «Октябрь», что находится на Мехзаводе, на строительство детсада недалеко от дома №112 на ул. Ташкентской, детсада в квартале Стара-Загора, Алма-Атинская, Карла Маркса и Березовой аллеи, детсада в микрорайоне Волгарь. Нашлись деньги и на поддержку по проекту «Формирование комфортной городской среды».