2018-12-06T16:44:06+03:00
Общество

В Самаре стартует горнолыжной сезон

Горнолыжный комплекс «СОК» на Красной глинке назначил техническое открытие на 8 и 9 декабря
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Пока комплекс работает не в полную силуПока комплекс работает не в полную силуФото: Евгения ВАСИНА
Изменить размер текста:

В Самаре стартует сезон горных лыж и сноубордов - горнолыжный комплекс «СОК» на Красной глинке объявил о предстоящем техническом открытии. В ближайшие выходные, 8 и 9 декабря, комплекс будут работать с 9 утра до 16 часов дня. Для посетителей откроют трассу №5 и детскую трассу. Они полностью готовы для катания, остальные пока в процессе подготовки.

Кроме того в выходные будет работать прокат, инструкторы и кафе. В честь открытия цены на подъемники будут как в будний день.

Праздничное открытие горнолыжного сезона 2018-2019 запланировано на 22 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главу госжилинспекции Андрея Абриталина оставили дома еще на два месяца
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом» без Полуяхтова, Вучичевича и Канунникова
В Самарской области завершает свою работу «горячая линия» по профилактике ВИЧ – инфекции
В Самаре нашли деньги на ремонт ДК «Октябрь», строительство нескольких детсадов и комфортные дворы
В Самаре на площади им. Куйбышева приступили к установке 26-ти метровой елки
Подросток утащил две бутылки водки из самарского супермаркета
Раритетные ружья и самодельные пистолеты: в Самаре продемонстрировали изъятое из Сирии оружие
Самарским гвардейцам торжественно вручили новые служебные автомобили
Поврежденный у администрации Октябрьского района "Майбах" врезался в "Митсубиси"
Для украшения новогодней елки на площади Куйбышева закупят новые елочные шары
Нельзя разговаривать и смотреть телевизор: в Самарской области введут «тихий час» с 13:00 до 15:00
Стадион «Самара Арена» попросят не передавать в собственность региона
Больше денег на образование и "предпенсионеров": бюджет Самарской области на 2019 год приняли во втором чтении
Преступник в Тольятти вынес 10 маникюрных кусачек из магазина
Самарские таможенники задержали рекордные партии контрафактных игрушек и парфюмерии
В Самаре большегруз сбил 90-летнюю бабушку