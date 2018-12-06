В Самаре стартует горнолыжной сезон
Горнолыжный комплекс «СОК» на Красной глинке назначил техническое открытие на 8 и 9 декабря
Пока комплекс работает не в полную силуФото: Евгения ВАСИНА
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В Самаре стартует сезон горных лыж и сноубордов - горнолыжный комплекс «СОК» на Красной глинке объявил о предстоящем техническом открытии. В ближайшие выходные, 8 и 9 декабря, комплекс будут работать с 9 утра до 16 часов дня. Для посетителей откроют трассу №5 и детскую трассу. Они полностью готовы для катания, остальные пока в процессе подготовки.
Кроме того в выходные будет работать прокат, инструкторы и кафе. В честь открытия цены на подъемники будут как в будний день.
Праздничное открытие горнолыжного сезона 2018-2019 запланировано на 22 декабря.