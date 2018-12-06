В Самарской области завершает свою работу «горячая линия» по профилактике ВИЧ – инфекции

6 Дек. 17:11 2018-12-06T17:11:31+03:00

Консультация по телефону можно получить до 8 декабря

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С 26 ноября по 8 декабря в Самарской области работает «горячая линия» по профилактике ВИЧ – инфекции. Акцию проводит Управление Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области консультируют дозвонившихся по тел. 8 (846) 267-42-94, специалисты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефонам 8(846)260-38-21, 8(846)241-21-19.

«Горячая линия» работает с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Как сообщает на сайт Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Ответы на интересующие вопросы по профилактике ВИЧ - инфекции можно получить и в территориальных отделах.

Для Самара, Волжского, Кинельского и Красноярского районов телефон: 8(846) 337-85-06;

Для Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района: 8(8482) 37-47-55; 8(8482) 39-09-17;

Для Новокуйбышевска, Красноармейского, Хворостянского и Пестравского районов: (8 84635) 4-20-14; (8 84635) 4 – 00 – 90;

Для Чапаевска, Безенчука, Безенчукского, Приволжского района:

8(84639) 3-01-29; 8(84639) 3-05-29;

Для Нефтегорска, Нефтегорского, Алексеевского, Большеглушицкого, Большечерниговского районов: (8-846-70)218003;

Для Сызрани, Сызранского и Шигонского районов – 8(8464) 98-37-42, 8(8464) 98-32-73, 8(88464) 98-54 – 38;

Для Отрадного, Кинель-Черкасского, Борског, Богатовского, Похвистневского районов: 8(846) 61-2-24-82, 8(846)61 2-22-95;

Для села Сергиевск, Сергиевского, Исаклинского, Елховского, Клявлинского, Камышлинского, Шенталинского, Челновершинского, Кошкинского районов: 8(84655)243-54, 8(84655)24044, 88465322642.