2018-12-06T17:23:07+03:00
Спорт

«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом» без Полуяхтова, Вучичевича и Канунникова

Первый еще в лазарете, двое других восстанавливаются после травм
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Эта встреча станет заключительной для «КС» в календарном годуЭта встреча станет заключительной для «КС» в календарном годуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» готовятся к матчу 17 тура Российской премьер-лиги против «Ростова» без трех игроков. В тренировках, которые проходят на стадионе «Металлург», не принимают участие Владимир Полуяхтов, который все еще травмирован, Ваня Вучичевич и Максим Канунников, которые восстанавливаются после травм. Об этом сообщили в пресс-службе «Крыльев».

Напомним, игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в субботу, 8 декабря, в 13:30 по местному времени. В первом круге самарцы привезли из Ростова минимальную победу. Единственный гол в том матче забил Александр Соболев.

После 16 сыгранных встреч «Ростов» занимает 6 место с 24 очками в активе. «КС» сыграли на матч меньше и расположились на 15 строчке турнирной таблицы РПЛ с 14 очками.

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