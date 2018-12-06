Автобусы добавили, перевозчика могут оштрафовать: власти Самары рассказали, как обстоят дела с автобусами в Красноглинском районе

СЕГОДНЯ 18:29 2018-12-06T18:29:46+03:00

Треть всех автобусов №50, №51 и №1 заполнены на 4 и 5 баллов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре озвучили итоги мониторинга общественного транспорта в Красноглинском районе. Следили за автобусами на Мехзаводе, Красной Глинке и Управленческом из-за отмены маршруток №1к и №210. При этом в мэрии продолжают настаивать, что маршрутные такси пропали по вине перевозчика.

Главный итог - треть всех автобусов №50, №51 и №1 заполнены на 4 и 5 баллов. Это полная загрузка или почти полная. Из-за этого власти города решили «взять на особый контроль» автобусы №1, которые ходят вечером. Кроме того, перевозчик увеличил количество машин на всех маршрутах. Преимущество отдавалось «ЛиАЗам», которые вмещают по 104 человека.

- Если раньше по маршруту № 1 следовали 10 «МАЗов», то теперь маршрут обслуживают 18 «ЛиАЗов». На маршрут № 50 вместо 20 «МАЗов» сейчас выводят 22 «ЛиАЗа». Работу маршрута № 51 ранее обеспечивали 10 «МАЗов», тогда как сейчас выходят 12 машин, из которых 3 – большей вместимости. Таким образом, число посадочных мест на этих маршрутах увеличилось в 2,5 раза, - сообщили в городской администрации.

Кроме того, сейчас решают вопрос об увеличении количества маршруток №№ 113, 389, 392, 393, 406, 447.

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