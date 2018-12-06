Маршрутки-призраки: в Самаре проверяют, как маршрутные такси №1к и №210 могли появиться на улицах после их отмены

6 Дек. 18:54 2018-12-06T18:54:25+03:00

В мэрии говорят, что до них дошли сообщения о выходе таких маршруток на дороги

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В Самаре проверяют информацию о так называемых «маршрутках-призраках». Появились сведения, что на улицах города заметили маршрутные такси №№ 1к и 210. Однако эти маршрутки отменили по, как уверяют городские власти, инициативе перевозчика. №1к исключен из реестра перевозок, а №210 фактически не обслуживает перевозчиком, сообщили в городской администрации.

- С целью пресечения нелегальных выездов на маршруты сегодня же эти данные планируем направить в транспортный надзор, который отслеживает работу таких перевозчиков, - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Александр Ерополов.

Кроме того, перевозчика ООО «Рейс», который обслуживал маршруты №1к и №210, могут оштрафовать на 50 тысяч рублей из-за того, что с улиц города пропали эти две маршрутки.

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