Едем трамваем: стало известно, как будет ходить транспорт до "Самара Арены" 8 ноября, в день игры "Крыльев Советов" и "Ростова"

СЕГОДНЯ 19:12 2018-12-06T19:12:23+03:00

Будет работать бесплатная парковка, но не будут ходить электрокары для лиц с ограниченными возможностями здоровья

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Стало известно, как будет организована работа общественного транспорта в день матча между "Крыльями Советов" и "Ростовом" 8 декабря 2018 года. До "Самара Арены" можно будет добраться на личном атомобиле: его рекомендуют оставить на Северной парковке: заезд со стороны ул. Демократическая, по ул. Арена 2018 и со стороны Волжского шоссе.

Также будут ходить маршруты общественного транспорта. В первую очередь это трамвай S5. Он поедет по короткому и по длинному маршрут: от Барбошиной поляны с 11.30 и от Тухачевского в 10.59. Сама игра начнется в 13.30.

Также без пересадки добраться до стадиона можно на 50 автобусе до остановки "Дачи" и дальше пешком, на автобусах №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 - до остановки ул. Алма-Атинская.

После матча посадка на трамваев будет идти с обеих площадок, а также будут задействованы для вывоза пассажиров все автобусные маршруты. В 10.30 перестанет ходить 14 трамвай, который в дни вне матчей позволяет добраться до "Самара Арены".