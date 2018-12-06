2018-12-06T21:14:36+03:00
Общество

В Самаре пропала 17-летняя студентка колледжа

Айшан Керимова ушла из образовательного учреждения 1 декабря и до сих пор не вернулась домой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Всех, кто знает о том, где сейчас находится Айшан, просят сообщить по телефонам: 8(846) 278-24-00, 334-02-02, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи)Всех, кто знает о том, где сейчас находится Айшан, просят сообщить по телефонам: 8(846) 278-24-00, 334-02-02, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи)
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Полиция Самары разыскивает пропавшую 17-летнюю студентку колледжа Айшан Керимову. 1 декабря около двух часов дня девушка ушла из образовательного учреждения на улице Полевой и домой не вернулась.

- Сотрудники органов внутренних дел продолжают проверять места, где девушка может находиться. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемой, полицейские продолжают опрашивать ее знакомых, отрабатывать места ее возможного появления, - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

На вид девушке 17 лет, рост – 160 см, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Айшан была одета в бежевый пуховик до колен, черные лосины, черные полуботинки, зеленое платье. При себе у девушки студенческий билет.

Всех, кто знает о том, где сейчас находится Айшан, просят сообщить об этом по телефонам: 8(846) 278-24-00, 334-02-02 (дежурная часть ОП №4 Управления МВД России по г. Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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