2018-12-07T08:08:42+03:00
Спорт

Газон на «Самара Арене» перед матчем «Крыльев Советов» с «Ростовом» прогревают специальными лампами

Игра пройдет в эту субботу, 8 декабря
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Стадион готовят к матчу. Фото: «Спорт-Инжиниринг»Стадион готовят к матчу. Фото: «Спорт-Инжиниринг»
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Поле стадиона «Самара Арена» готовят к заключительному матчу календарного года. В субботу, 8 декабря, там сыграют «Крылья Советов» и «Ростов» в рамках 17 тура РПЛ. Газон арены спасают от морозов специальными лампами. Фотографии опубликованы в официальном аккаунте «Спорт-Инжиниринг» в Твиттере.

Начало встречи «КС» - «Ростов» - 13:30. Фото: «Спорт-Инжиниринг»

Начало встречи «КС» - «Ростов» - 13:30. Фото: «Спорт-Инжиниринг»

- На стадионе «Самара Арена» полным ходом идёт подготовка к заключительному матчу в этом году: уже в ближайшую субботу, в 17-ом туре РПЛ, самарские «Крылья Советов» примут команду «Ростов». Приглашаем всех 8 декабря на матч-закрытие 2018 года, - говорится в сообщении.

Напомним, встреча начнется в 13:30 по самарскому времени.

Зимняя «Самара Арена». Фото: «Спорт-Инжиниринг»

Зимняя «Самара Арена». Фото: «Спорт-Инжиниринг»

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