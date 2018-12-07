2018-12-07T08:30:55+03:00
Общество

Жители Крутых Ключей: в Самаре появились слухи об отмене маршруток №96 и №205

В департаменте транспорта говорят, что информации об отмене маршрутных такси у них нет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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205-ые маршрутки, по слухам, могут исчезнуть после Нового года205-ые маршрутки, по слухам, могут исчезнуть после Нового годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Крутых Ключей обеспокоены появившимися слухами об отмене маршруток №96 и №205. Пропасть они должны с начала года. Информация якобы поступает от водителей маршрутных такси. Местные жители обратились за разъяснениями к департаменту транспорта Самары.

- Водители 96 и 205 говорят, что после нового года их коммерческие маршруты закрываются, сами, якобы, не хотят, но их руководство говорит, что это информация исходит от вас, с подачи «СамараАвтоГаз», - написал самарец Александр, обращаясь к представителям дептранспорта.

В департаменте ответили, что информации о заявлении об отмене маршрутов к ним не поступало.

Маршруты №205 и №96 – очень важны для жителей Крутых Ключей. 205 маршрутка – единственная возможность добраться из микрорайона до улиц Гагарина, Тухачевского, Пензенской, некоторых районов Ново-Вокзальной без пересадок. 96 маршрут связывает Крутые Ключи и Промышленный и Кирвоский районы.

При этом пользуются этими маршрутками не только жители Крутых Ключей. Разрастаются Новая Самара, Кошелев парк, Шведскя слобода. У них маршрутные такси №205 и №96 тоже популярны.

Напомним, осенью этого года в Самаре отменили маршрутки №1к и №210. До этого исчезли маршрутные такси №50 №221. При этом в департаменте транспорта заявлений об отмене маршруток тоже не поступало. Городские власти сообщали, что маршрутки 210 и 1к с улиц города убрал сам перевозчик.

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