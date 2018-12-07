2018-12-07T09:35:25+03:00
Происшествия

В Самаре вор забыл в обчищенном доме пиджак, а по дороге раздал добычу прохожим

Пьяный самарский «Робин Гуд» проведет следующие три года своей жизни в колонии строгого режима
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Суд признал мужчину виновнымСуд признал мужчину виновнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Курьезный случай произошел в Самаре с грабителем. 38-летний мужчина будучи пьян решил во время прогулки обчистить дом на перекрестке улиц Печерской и Уссурийской. Он забрался в жилище: разбил окно, открыл дверь дома, распахнул ворота гаража и вынес радиоприемник, домашний кинотеатр, сбережения и другие вещи. При этом злоумышленник снял пиджак, чтобы тот не мешал, повесил его на стул и благополучно забыл.

Благодаря пиджаку и удалось выйти на грабителя. Злоумышленника задержали. Оказалось, что раньше у него уже были проблемы с законом из-за незаконного оборота наркотиков.

При этом добычу мужчина успел раздать прохожим, пока нес домой.

- Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 28 ноября 2018 года суд признал гражданина виновным, ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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