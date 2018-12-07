Капитан «Динамо Самара» Иван Поддубный покинул мини-футбольный клуб

7 Дек. 09:46 2018-12-07T09:46:43+03:00

В команде Иван Поддубный выступал с этого года Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Контракт с голкипером расторгли по обоюдному согласию

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Капитан самарского «Динамо» голкипер Иван Поддубный покинул команду. Контракт расторгли по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба «Динамо».

- По обоюдному согласию сторон расторгнут трудовой договор между МФК «Динамо Самара» и футболистом Иваном Поддубным. Благодарим Ивана за выступление за наш клуб и желаем ему успешного продолжения спортивной карьеры, - говорится в сообщении.

Напомним, «Динамо» выступает с этого сезона в Суперлиге – высшем мини-футбольном дивизионе России. После 14 сыгранных матчей самарцы занимают 5 место с 20 очками.

Следующую игру «Динамо» проведут 14 декабря против одного из лидеров чемпионата «Тюмени».

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