В Самаре на проспекте Металлургов соль и кипящее масло выбили окна балкона
В Самаре утром в пятницу, 7 декабря, произошло ЧП. В одном из домов на проспекте Металлургов в районе 10:10 мощный хлопок выбил окна квартиры. К счастью, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Хлопок произошел из-за того, что хозяин квартиры готовил обед. Мужчина добавил соль в кипящее в казане масло, из-за этого произошла химическая реакция, которая вызвала хлопок.
- Повреждений несущих конструкций и межкомнатных перегородок не было. Хлопок выбил окна балкона. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в МЧС.
В момент ЧП в квартире было 5 человек: двое взрослых и три ребенка, младшему из которых 2 года.
Специалисты не связывают хлопок с газом: по информации аварийной службы, неисправности газового оборудования и утечки газа в квартире не было.