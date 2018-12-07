2018-12-07T15:50:37+03:00
Происшествия

В Самаре на проспекте Металлургов соль и кипящее масло выбили окна балкона

К счастью, обошлось без жертв
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В момент хлопка в квартире было 5 человекВ момент хлопка в квартире было 5 человекФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Самаре утром в пятницу, 7 декабря, произошло ЧП. В одном из домов на проспекте Металлургов в районе 10:10 мощный хлопок выбил окна квартиры. К счастью, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Хлопок произошел из-за того, что хозяин квартиры готовил обед. Мужчина добавил соль в кипящее в казане масло, из-за этого произошла химическая реакция, которая вызвала хлопок.

- Повреждений несущих конструкций и межкомнатных перегородок не было. Хлопок выбил окна балкона. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в МЧС.

В момент ЧП в квартире было 5 человек: двое взрослых и три ребенка, младшему из которых 2 года.

Специалисты не связывают хлопок с газом: по информации аварийной службы, неисправности газового оборудования и утечки газа в квартире не было.

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