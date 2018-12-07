2018-12-07T11:33:47+03:00
Общество

В Сызрани нерадивый отец начал платить ребенку алименты после лишения водительских прав

Водительское удостоверение у мужчины «аннулировали» как раз из-за долгов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Управление ФССП России по Самарской областиФото: Управление ФССП России по Самарской области
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В Сызрани приставы заставили местного жителя начать платить своему ребенку алименты. Мужчина задолжал 63 тысячи рублей, однако возвращать их своему чаду он не собирался. Из-за этого суд наказал должника 20 часами обязательных работ. Однако сызранец не торопился это делать и на призывы приставов не реагировал, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

- В связи с тем, что мужчина на повестки о явке на прием не реагировал, должника принудительно доставили в отдел, где ему вручили постановление об ограничении его в праве на управление транспортными средствами, - говорится в сообщении.

После этого мужчина выплатил алименты своему ребенку.

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