2018-12-07T11:49:31+03:00
Общество

В Самарской области собираются открыть два военно-патриотических парка

Они появятся в Самаре и Рощинском
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Подобный парк уже работает в ПодмосковьеПодобный парк уже работает в ПодмосковьеФото: Архив "КП"
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В Самарской области в первом полугодии 2019 года планируют создать два военно-патриотических парка «Патриот». Они появится в поселке Рощинский и в Самаре. Всего в России в первой половине будущего года собираются открыть шесть таких парков: в Самарской и Оренбургской областях, Пензе и Ижевске, сообщили в пресс-службе ЦВО.

- В регионах дислокации воинских частей 2-й армии создаем военно-патриотические парки «Патриот» статического показа военной техники и проведения военно-патриотических мероприятий, - говорится в сообщении.

В таких парках все желающие смогут увидеть военную технику: гаубицы, полевые пушки, технику противовоздушной обороны и т.д.

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