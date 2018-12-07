В Самарской области собираются открыть два военно-патриотических парка
В Самарской области в первом полугодии 2019 года планируют создать два военно-патриотических парка «Патриот». Они появится в поселке Рощинский и в Самаре. Всего в России в первой половине будущего года собираются открыть шесть таких парков: в Самарской и Оренбургской областях, Пензе и Ижевске, сообщили в пресс-службе ЦВО.
- В регионах дислокации воинских частей 2-й армии создаем военно-патриотические парки «Патриот» статического показа военной техники и проведения военно-патриотических мероприятий, - говорится в сообщении.
В таких парках все желающие смогут увидеть военную технику: гаубицы, полевые пушки, технику противовоздушной обороны и т.д.