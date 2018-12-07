2018-12-07T12:53:31+03:00
Общество

На "АвтоВАЗе" готовы взяться за выпуск электрического ситикара

Концепт новинки презентовали на международном форуме "Город будущего"
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Вот такое авто могут собирать на "АвтоВАЗе" Фото: https://vk.com/sovsem_poehaliВот такое авто могут собирать на "АвтоВАЗе" Фото: https://vk.com/sovsem_poehali
Изменить размер текста:

На международном форуме "Город будущего" представили концепт нового электрического ситикара Zetta. Производство модели планируют запустить в 2021 году, сейчас решается, на каких площадках это будет сделано. Проекту, как отмечают эксперты нужны большие инвестиции.

- Возможность разместить производство на своих площадках рассматривает также "АвтоВАЗ", - сообщают источники. Интерес тольяттинского автогиганта к проекту не случае, дело в том, что концепт электрического гоородского автомобиля для людей с ограниченными возможностями придумали инженеры из Зеленодольска и Тольятти. Предельный запас хода - около 200 км.

Особенность конструкции - это уникальное шасси с 4 электромоторами и наличие под полом 10 кВт литий-ионных батарей.

Первая публичная премьера Zetta прошла в Екатеринбурге на международной выставке в 2018 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на зампрокурора Промышленного района завели уголовное дело
В Самарской области на выходных пройдет небольшой снег
Анатолий Баранников будет исполнять обязанности министра строительства Самарской области
В самарском филиале Россельхозбанка можно открыть обезличенные металлические счета
Аккумулятор «АКОМ Asia» вошел в перечень «100 лучших товаров России»
В Безенчуке мужчина накинул на шею брата ремень и угрожал убить его
В Самарской области собираются открыть два военно-патриотических парка
В Сызрани нерадивый отец начал платить ребенку алименты после лишения водительских прав
В Самаре «Шкода Октавия» вытолкнула «Сузуки» на киоск
В Самаре на проспекте Металлургов соль и кипящее масло выбили окна балкона
На содержание крупных дорог Самары потратят около 682 млн рублей
Капитан «Динамо Самара» Иван Поддубный покинул мини-футбольный клуб
В Самаре вор забыл в обчищенном доме пиджак, а по дороге раздал добычу прохожим
В Самарской области два школьника угнали у отца приятеля «Газель»
Жители Крутых Ключей: в Самаре появились слухи об отмене маршруток №96 и №205
Газон на «Самара Арене» перед матчем «Крыльев Советов» с «Ростовом» прогревают специальными лампами
Корреспондент «КП-Самара» Татьяна Попова стала победителем всероссийской конференции
В Самаре пропала 17-летняя студентка колледжа
Александр Баландин покинул минстрой Самарской области и возглавил Нефтегорский район
В Самаре ФСБшники задержали зампрокуроров двух районов
Едем трамваем: стало известно, как будет ходить транспорт до "Самара Арены" 8 ноября, в день игры "Крыльев Советов" и "Ростова"