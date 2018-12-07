На "АвтоВАЗе" готовы взяться за выпуск электрического ситикара

7 Дек. 12:53 2018-12-07T12:53:31+03:00

Вот такое авто могут собирать на "АвтоВАЗе" Фото: https://vk.com/sovsem_poehali

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На международном форуме "Город будущего" представили концепт нового электрического ситикара Zetta. Производство модели планируют запустить в 2021 году, сейчас решается, на каких площадках это будет сделано. Проекту, как отмечают эксперты нужны большие инвестиции.

- Возможность разместить производство на своих площадках рассматривает также "АвтоВАЗ", - сообщают источники. Интерес тольяттинского автогиганта к проекту не случае, дело в том, что концепт электрического гоородского автомобиля для людей с ограниченными возможностями придумали инженеры из Зеленодольска и Тольятти. Предельный запас хода - около 200 км.

Особенность конструкции - это уникальное шасси с 4 электромоторами и наличие под полом 10 кВт литий-ионных батарей.

Первая публичная премьера Zetta прошла в Екатеринбурге на международной выставке в 2018 году.