В Безенчуке мужчина накинул на шею брата ремень и угрожал убить его
В Безенчуке уголовное дело завели на 35-летнего местного жителя. Его обвиняют по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Житель Безенчука угрожал убить брата, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемый живет вместе с братом, сестрой и бабушкой. В один из вечеров во время пьянки мужчина поругался с 32-летним братом из-за того, что тот не платил вместе со всеми за коммуналку. Во время перепалки подозреваемый схватил ремень, накинул его на шею родственника и начал угрожать убить его. Мужчин разняли родственники, которые услышали крики.
Вскоре злоумышленника задержали полицейские.