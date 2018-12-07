Аккумулятор «АКОМ Asia» вошел в перечень «100 лучших товаров России»

7 Дек. 13:08 2018-12-07T13:08:39+03:00

Успешно проявив себя в данном конкурсе, компания получила право размещать на своих товарах отличительный знак «100 лучших товаров России-2018»

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5 декабря в Министерстве промышленности и технологий Самарской области состоялось награждение победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2018».На сегодняшний день это самое значительное событие в области оценки качества продукции отечественных производителей,призванное мотивировать предприятия на выпуск конкурентоспособной продукции.

Компания «АКОМ» - лидер по производству аккумуляторных батарей в России - сталадипломантом в номинации «Продукция промышленно-технического назначения».Престижного звания«Новинка года» был удостоен инновационный аккумулятор «АКОМ Asia», произведенный по передовой технологии специально для автомобилей производства Японии, Кореи и Китая.

Почетной грамотой минпрома Самарской области отмечен и весь коллектив аккумуляторного производства «АКОМ» - за вклад в развитие экономики региона.

Кроме того, персональным почетным знаком «Отличник качества» был награжден инженер-исследователь производственной лаборатории АО «АКОМ» Сергей Смертин.

Успешно проявив себя в данном конкурсе, компания получила право размещать на своих товарах отличительный знак «100 лучших товаров России-2018», как подтверждение высокого качества и положительных отзывов потребителей.