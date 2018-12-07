2018-12-07T13:09:54+03:00
Экономика

В самарском филиале Россельхозбанка можно открыть обезличенные металлические счета

ОМС - отличная инвестиция в будущее
Кирилл КАРИМОВ
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Самарский филиал Россельхозбанка предлагает услугу для клиентов – открытие обезличенных металлических счетов. В филиале отмечается устойчивый спрос со стороны населения на розничные продукты в драгоценных металлах как на альтернативный способ размещения денежных средств. Операции с ОМС привлекательны как с точки зрения долгосрочных вложений, так и в качестве инструмента получения дохода за счет разницы между ценами покупки и продажи. При этом при осуществлении операций с обезличенными драгоценными металлами НДС не взимается.

Как пояснил заместитель директора Самарского филиала Россельхозбанк Алексей Ларгин, благодаря появлению услуги по открытию и ведению обезличенных металлических счетов, клиенты банка получают целый ряд преимуществ. Это отсутствие НДС при приобретении металла, возможность продавать и покупать драгоценные металлы в любое время в зависимости от их действующих котировок, упрощенная процедура покупки. Наиболее востребованным обезличенным металлом у жителей региона является серебро – в этом эквиваленте открыто более 60 % всех ОМС, около 30 % счетов открыто в золоте и 10 % в палладии.

Поскольку вложения в драгоценные металлы являются долгосрочной инвестицией, для получения серьезного дохода нужно рассчитывать на срок инвестиций от 1 года до 3-5 лет. Обезличенные металлические счета идеальны в качестве альтернативы так называемым «детским» вкладам, открываемым обычно родителями на своих детей.

Все подробности можно узнать в банке по адресу: г. Самара ул. Академика Платонова,10 тел: 8 (846) 339-24-24 или на сайте.

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