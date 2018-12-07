2018-12-07T13:57:49+03:00
Общество

Анатолий Баранников будет исполнять обязанности министра строительства Самарской области

Александр Баландин отправился в Нефтегорский район
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Анатолий Баранников возглавил министерство, но это временноАнатолий Баранников возглавил министерство, но это временно
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Министр строительства Самарской области Александр Бадандин возглавил Нефтегорский район. Так что с поста руководителя ведомства ему пришлось уйти. Вместо Баландина министерство возглавил его заместитель: именно Анатолий Баранников насайте правительства РФ назван в качестве и.о.

- Назначит министра строительства губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, - отмечают эксперты.

О том, что отставка Баландина близка, стало известно еще несколько недель назад. Правда, его не отправили бездельничать, а предложили новое место. В министры же прочат бизнесмена - гендиректора ДК "Древо" Евгения Чудаева. Эта компания занимается застройкой "Южного города".

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