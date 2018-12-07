2018-12-07T13:49:08+03:00
Общество

В Самарской области на выходных пройдет небольшой снег

Температура воздуха днем в субботу и воскресенье будет держаться в районе -1… -6
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
К началу недели снег продолжит сыпатьК началу недели снег продолжит сыпатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На выходных в Самарской области местами пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров будут опускаться до -10, днем будет немного теплее – до -7. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Ночью в субботу, 8 декабря, температура воздуха в регионе будет в районе -5… -10. Днем -2… -7. Облачно, местами небольшой снег.

В воскресенье, 9 декабря, ночью -5… -10, днем -1… -6. Облачно, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. К началу недели снег продолжит сыпать в Самарской области. Ночью столбики термометров опустятся до -5… -10. Днем «потеплеет» до -1… -6.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей