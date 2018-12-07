В Самарской области на выходных пройдет небольшой снег

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-07T13:49:08+03:00

Температура воздуха днем в субботу и воскресенье будет держаться в районе -1… -6

Изменить размер текста: A A

На выходных в Самарской области местами пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров будут опускаться до -10, днем будет немного теплее – до -7. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Ночью в субботу, 8 декабря, температура воздуха в регионе будет в районе -5… -10. Днем -2… -7. Облачно, местами небольшой снег.

В воскресенье, 9 декабря, ночью -5… -10, днем -1… -6. Облачно, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. К началу недели снег продолжит сыпать в Самарской области. Ночью столбики термометров опустятся до -5… -10. Днем «потеплеет» до -1… -6.