В Самарской области «Калина» врезалась в полуприцеп грузовика

7 Дек. 15:34 2018-12-07T15:34:05+03:00

Пострадавшая в больнице Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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ДТП произошло в районе 17:40 в четверг, 6 декабря, в Волжском районе. 56-летний водитель «Лады Калины» на дороге «Подъезд к Оренбургу от М-5» не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика «Скания» и врезался в полуприцеп большегруза, сообщает пресс-служба областного главка.

- В результате ДТП пострадала женщина 1967 года рождения - пассажир автомобиля «Лада Калина», бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводить проверку по факту ДТП, после которой правоохранители примут процессуальное решение.