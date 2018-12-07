2018-12-07T16:51:21+03:00
Спорт

Бесплатный чай и «Лещ Баттл»: стало известно, что предложат болельщикам на «Самара Арене» перед игрой «КС» - «Ростов»

Раздавать чай будут в подтрибунных помещениях напротив буфетов перед матчем и в перерыве
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Игра 17 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов» пройдет в субботу, 8 декабря, в 13:30 по местному времени. Фото: «Спорт-Инжиниринг»Игра 17 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов» пройдет в субботу, 8 декабря, в 13:30 по местному времени. Фото: «Спорт-Инжиниринг»
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Перед матчем «Крыльев Советов» и «Ростова» и в перерыве встречи на «Самара Арене» болельщиков согреют бесплатным чаем. Стаканы будут раздавать в подтрибунных помещениях напротив буфетов. Всего будет пять точек раздачи бесплатного чая, сообщили в пресс-службе «КС».

- В 13:00 мы проведем уникальный «Лещ Баттл». Способность наших болельщиков быстро очистить волжского леща оценит экс-игрок «Крыльев» Иван Таранов, который выступит в качестве рефери. О правилах конкурса и о том, как стать участником «баттла» можно узнать в группе ВКонтакте «Крыльев», - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Игра 17 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов» пройдет в субботу, 8 декабря, в 13:30 по местному времени.

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