2018-12-07T16:51:21+03:00
Спорт

Бесплатный чай и «Лещ Баттл»: стало известно, что предложат болельщикам на «Самара Арене» перед игрой «КС» - «Ростов»

Раздавать чай будут в подтрибунных помещениях напротив буфетов перед матчем и в перерыве
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Игра 17 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов» пройдет в субботу, 8 декабря, в 13:30 по местному времени. Фото: «Спорт-Инжиниринг»Игра 17 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов» пройдет в субботу, 8 декабря, в 13:30 по местному времени. Фото: «Спорт-Инжиниринг»
Изменить размер текста:

Перед матчем «Крыльев Советов» и «Ростова» и в перерыве встречи на «Самара Арене» болельщиков согреют бесплатным чаем. Стаканы будут раздавать в подтрибунных помещениях напротив буфетов. Всего будет пять точек раздачи бесплатного чая, сообщили в пресс-службе «КС».

- В 13:00 мы проведем уникальный «Лещ Баттл». Способность наших болельщиков быстро очистить волжского леща оценит экс-игрок «Крыльев» Иван Таранов, который выступит в качестве рефери. О правилах конкурса и о том, как стать участником «баттла» можно узнать в группе ВКонтакте «Крыльев», - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Игра 17 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов» пройдет в субботу, 8 декабря, в 13:30 по местному времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Газон на «Самара Арене» перед матчем «Крыльев Советов» с «Ростовом» прогревают специальными лампами

Игра пройдет в эту субботу, 8 декабря (подробности)

Едем трамваем: стало известно, как будет ходить транспорт до "Самара Арены" 8 ноября, в день игры "Крыльев Советов" и "Ростова"

Будет работать бесплатная парковка, но не будут ходить электрокары для лиц с ограниченными возможностями здоровья (подробности)

«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом» без Полуяхтова, Вучичевича и Канунникова

Первый еще в лазарете, двое других восстанавливаются после травм (подробности)

Билеты на матч «Крылья Советов» - «Ростов» 8 декабря на «Самара Арене»: цены, где купить

Продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Ростов» стартует 4 декабря (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей