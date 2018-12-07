В Самарской области появится такси для инвалидов-колясочников на базе Ларгусов

7 Дек. 17:58 2018-12-07T18:11:37+03:00

Новые автомобили «Лада Ларгус» можно будет использовать и социальным службам

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6-8 декабря в Самарской области проходит V международный форум «Тольятти - город будущего». На нем федеральные и региональные компании представили инновационные разработки.

ПАО «АвтоВАЗ» и его «дочка» «ВИС-авто» представили совместный проект: производство автомобиля для перевозки инвалидов-колясочников. Транспортное средство разработают на базе «Лады Ларгус».

Автомобиль целый год тестировала целевая аудитория – инвалиды-колясочники. Об этом рассказал директор проекта Денис Яковлев. По его словам, инвалидам машина понравилась: удобная и безопасная. Кроме того, в авто можно без посторонней помощи заехать на коляске. Использовать модель будут в такси и в социальных службах. Обновленный «Ларгус» прошел сертификацию, и его можно запускать в серийное производство.

Возможно, совсем скоро такой автомобиль появится на дорогах региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой провести тестирование обновленной модели и подумать, возможно ли закупить опытную партию для социальных служб региона.