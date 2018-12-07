В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения

СЕГОДНЯ 18:46 2018-12-07T18:46:20+03:00

Всего в ЦВО запланировано более 20 учений Фото: "КП" Архив

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В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии. Самые крупные в Центральном военном округе пройдут в феврале под Самарой. Об этом рассказал командующий армией генерал-майор Рустам Мурадов.

- В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет более 20 учений. Самые крупные мы проведем в феврале на Рощинском полигоне в Самарской области. В нем будут участвовать два соединения, - прокомментировал Мурадов.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в тактических учениях под Самарой задействуют около трех тысяч военнослужащих.

Кроме того, также в феврале пройдут учения с зенитным ракетным соединением, дислоцированным в Пензенской области. В июле на Тоцком полигоне Оренбургской области будет показное двустороннее бригадное учение. Учения войсковых разведчиков, артиллерийских и ракетных соединений мы запланировали на июль.