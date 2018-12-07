2018-12-07T19:40:54+03:00
Происшествия

Из-за аварии на трассе под Сызранью организовали реверсивное движение

Там столкнулись фура и две легковушки
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области на федеральной дороге М-5 "Урал" из-за серьезной аварии пришлось ограничить движение. Под Сызранью столкнулись фура и две легковушки.

- В связи с ДТП на федеральной дороге М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области (907-й км) организовано реверсивное движение. Спецслужбы устраняют последствия аварии, - сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Очевидцы говорят, чтов одном из автомобилей заблокировано трое человек. Изм требуется помощь. Автомобилистов просят быть осторожнее на этом участке.

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