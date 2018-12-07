В Самаре с начала снежного сезона вывезли почти 8 тысяч тонн снега

СЕГОДНЯ 20:18 2018-12-07T20:18:16+03:00

В текущие сутки синоптики обещают увеличение снежного покрова на 4 см

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С начала сезона самарские коммунальщики вывезли с городских улиц 7874,5 тонн снега. Об этом сообщают в администрации Самары. Последние сутки в работах по уборке снега принимают участие 171 машина и 300 рабочих. Улицы чистят круглосуточно. Основной объём работ выполняют ночью.

7 декабря синоптики прогнозируют увеличение снежного покрова до 4 см. Возможно, коммунальщики перейдут на усиленный вариант работы. В текущие сутки, по расчетам синоптиков, возможно увеличение снежного покрова до 4 см.

Также проводятся мероприятия против гололёда. Проезжую часть, тротуары и лестницы обрабатывают реагентами. За 2 смены применили 16,3 тонны «Бионорда» и песчано-соляной смеси.