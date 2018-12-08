2018-12-08T09:42:37+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП на Московском шоссе: гонщик на «Мазде» протаранил два автомобиля и разбился насмерть

Водителя иномарки буквально выбросило из салона
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Черная иномарка превратилась в металлоломЧерная иномарка превратилась в металлоломФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в 3:00, 8 декабря, в Самаре. На Московском шоссе, напротив Ботанического сада, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает паблик «ДТП Самара», со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, водитель черной «Мазды 6» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там «гоночный снаряд» столкнулся с «Опель Астра» и такси «Рено Логан».

В аварии пострадал водитель «Опеля», а мужчина из черной иномарки, возможно, спровоцировавший ДТП, погиб на месте. От мощного удара, пришедшегося на левую часть авто, его выбросило на асфальт.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Удар был такой силы, что у "Опеля" оторвало заднюю балку Фото: СОЦСЕТИ

Удар был такой силы, что у "Опеля" оторвало заднюю балкуФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Водитель "Мазды" умер от полученных травм на месте Фото: СОЦСЕТИ

Водитель "Мазды" умер от полученных травм на местеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей