2018-12-08T08:47:27+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП на Московском шоссе: гонщик на «Мазде» протаранил два автомобиля и разбился насмерть

Водителя иномарки буквально выбросило из салона
Кирилл КАРИМОВ
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Черная иномарка превратилась в металлоломЧерная иномарка превратилась в металлоломФото: СОЦСЕТИ
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Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в 3:00, 8 декабря, в Самаре. На Московском шоссе, напротив Ботанического сада, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает паблик «ДТП Самара», со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, водитель черной «Мазды 6» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там «гоночный снаряд» столкнулся с «Опель Астра» и такси «Рено Логан».

В аварии пострадал водитель «Опеля», а мужчина из черной иномарки, возможно, спровоцировавший ДТП, погиб на месте. От мощного удара, пришедшегося на левую часть авто, его выбросило на асфальт.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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