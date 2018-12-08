Жуткое ДТП на Московском шоссе: гонщик на «Мазде» протаранил два автомобиля и разбился насмерть

8 Дек. 08:47 2018-12-08T09:42:37+03:00

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Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в 3:00, 8 декабря, в Самаре. На Московском шоссе, напротив Ботанического сада, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает паблик «ДТП Самара», со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, водитель черной «Мазды 6» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там «гоночный снаряд» столкнулся с «Опель Астра» и такси «Рено Логан».

В аварии пострадал водитель «Опеля», а мужчина из черной иномарки, возможно, спровоцировавший ДТП, погиб на месте. От мощного удара, пришедшегося на левую часть авто, его выбросило на асфальт.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Удар был такой силы, что у "Опеля" оторвало заднюю балкуФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Водитель "Мазды" умер от полученных травм на местеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ