В Самаре на Красных Коммунаров «четырка» врезалась в бетонные блоки

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-08T09:48:32+03:00

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В пятницу, 7 декабря, примерно в 22:00 в Самаре на улице Красных Коммунаров произошло ДТП с участием ВАЗ-2114. Машина врезалась в бетонные блоки, сообщают активисты общественного движения «Ночной патруль».

Как говорят очевидцы, водитель не справился с управлением, после чего и врезался в бетон. Возможная причина аварии - алкогольное опьянение шофера. Интересно, что стрелка спидометра в разбитой машине застыла на отметке в 100 км/ч.

Водитель и его пассажир, находившийся на переднем сидении, получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

В причинах ДТП предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.