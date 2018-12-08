В Самаре на Красных Коммунаров «четырка» врезалась в бетонные блоки
В пятницу, 7 декабря, примерно в 22:00 в Самаре на улице Красных Коммунаров произошло ДТП с участием ВАЗ-2114. Машина врезалась в бетонные блоки, сообщают активисты общественного движения «Ночной патруль».
Как говорят очевидцы, водитель не справился с управлением, после чего и врезался в бетон. Возможная причина аварии - алкогольное опьянение шофера. Интересно, что стрелка спидометра в разбитой машине застыла на отметке в 100 км/ч.
Водитель и его пассажир, находившийся на переднем сидении, получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.
В причинах ДТП предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.