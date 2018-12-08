2018-12-08T10:58:06+03:00
Происшествия

У отделения полиции на проспекте Ленина в Самаре дотла сгорел внедорожник

Хозяин «Шевроле» собирался продавать свое авто
Кирилл КАРИМОВ
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"Нива" выгорела дотла"Нива" выгорела дотлаФото: Антон ЧЕРЕПОК
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В субботу, 8 декабря, примерно в 09:30 у отдела полиции на проспекте Ленина, 13а загорелась «Шевроле Нива». Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

- Воткнул в прикуриватель зарядку телефона, запахло проводкой, - рассказал автолюбитель. – «Шнива» на газе, я ее продавать собирался, да не судьба.

Владелец посетовал, что пожарные приехали не слишком оперативно. К моменту их приезда автомобиль почти выгорел полностью. Впрочем, местные жители считают, что подъехать пожарным машинам в проезд и дворы сложно из-за плотно припаркованных машин.

Автомобиль был оперативно потушен двумя пожарными расчетами. Разобраться в чем причина возгорания, предстоит экспертам.

На проспекте Ленина в Самаре горит "Шевроле Нива".

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