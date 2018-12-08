2018-12-08T10:46:45+03:00
Общество

В самарском парке Дружбы заработал каток

Его украсили подсветкой
Кирилл КАРИМОВ
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twitter.com/parki_samaratwitter.com/parki_samaraФото: Twitter.com
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Этой зимой в Самаре будут работать более 100 ледовых катков. Один из них, в парке Дружбы, уже запущен. Об этом сообщили в МАУ «Парки Самары».

- Не успели закинуть в сеть первый клич о тестовом запуске катка, как новогодняя площадка парка Дружбы зажглась энергетикой первооткрывателей, - пишут представители муниципального учреждения в Твиттере. - Сообщаем: прокат работает, лёд будем совершенствовать каждый день, напитки и еда рядом! Все в парк Дружбы.

Самый большой каток в Самаре уже начали заливать на площади Куйбышева. Зона для массовых катаний займет 2625 кв. м, а ближе к улице Красноармейской будет оборудована ледовая площадка для игры в хоккей.

Также, катки будут подготовлены во многих самарских дворах и в парках Гагарина, Победы и Металлургов.

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