Крупного самогонщика в Тольятти приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей
Житель Тольятти попался на изготовлении контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Схема работы тольяттинца была простой – он разбавлял этиловый концентрат водой и продавал страждущим. Попался бутлегер в апреле 2018 года, когда он грузил пластиковые бутылки с контрафактным алкоголем в свой автомобиль. Кроме того, у него было обнаружено 4300 л спирта.
Против тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот алкогольной продукции». Свою вину он признал и суд назначил ему лишь штраф в 100 тыс. рублей.
Как только приговор вступит в силу, вся спиртосодержащая жидкость будет уничтожена.