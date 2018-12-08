Крупного самогонщика в Тольятти приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-08T11:35:04+03:00

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Житель Тольятти попался на изготовлении контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Схема работы тольяттинца была простой – он разбавлял этиловый концентрат водой и продавал страждущим. Попался бутлегер в апреле 2018 года, когда он грузил пластиковые бутылки с контрафактным алкоголем в свой автомобиль. Кроме того, у него было обнаружено 4300 л спирта.

Против тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот алкогольной продукции». Свою вину он признал и суд назначил ему лишь штраф в 100 тыс. рублей.

Как только приговор вступит в силу, вся спиртосодержащая жидкость будет уничтожена.