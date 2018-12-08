Автоледи на «Додже» сбила трехлетнего малыша в Самаре
Мальчик шел домой вместе с мамой
Ребенок, к счастью, не получил серьезных травмФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В пятницу, 7 декабря, в 18:40 на Банковском переулке в Самаре произошло ДТП с участием трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным, 50-летняя автолюбительница на «Додж Калибр» ехала со стороны Сергея Лазо и напротив дома №2 по Банковскому переулку, сбила 3-летнего ребенка, который шел со своей мамой. Мальчик вырвался из рук матери и попытался перебежать дорогу.
У мальчика на одежде были светоотражающие элементы. Он был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен с мамой домой.