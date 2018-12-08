2018-12-08T12:38:42+03:00
Спорт

Английский журналист Элиот Ротуэлл: «Самара – первый город в России, про который я подумал, что он футбольный»

Британца поразила атмосфера на стадионе «Металлург» во время матча «Крыльев Советов» против «Спартака-2»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Болельщики «Крыльев» на «Металлурге»Болельщики «Крыльев» на «Металлурге»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Английский журналист Элиот Ротуэлл заявил, что больше всего с точки зрения футбольной атмосферы в России его поразила Самара. Британец посетил матч «Крыльев Советов» и «Спартака-2» на «Металлурге» и был поражен атмосферой, которая царила на стадионе.

- Понравилась Самара. Я был на старом стадионе [имеется в виду стадион «Металлург», - прим. ред. «КП-Самара»]. Атмосфера там была классная. Люди там любят футбол. Это был первый город в России, про который я подумал, что это футбольный город, - сказал Элиот Ротуэлл в эфире программы «Все на футбол» на Матч ТВ.

Напомним, «Крылья Советов» переехали с «Металлурга» на «Самара Арену» в конце предыдущего сезона. Заключительный матч «КС» на «Металлурге» прошел 15 апреля. Тогда самарцы обыграли «Енисей» 1:0. Первая игра на «Самара Арене» состоялась 28 апреля против «Факела» и завершилась победой «Крыльев» 2:1.

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