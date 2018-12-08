2018-12-08T13:20:28+03:00
Спорт

После первого тайма «Крылья Советов» выигрывают у «Ростова» 1:0

Гол на свой счет записал Паул Антон
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Второй тайм самарцы будут играть вдесятеромВторой тайм самарцы будут играть вдесятеромФото: Михаил ГОРЮНОВ
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«Крылья Советов» выигрывают у «Ростова» в матче 17 тура РПЛ, который в эти минуты проходит на «Самара Арене», 1:0.

Голом отметился румынский легионер «Крыльев» Паул Антон. На 11 минуте он реализовал пенальти. На точку арбитр указал за фол шведского центрального защитника «Ростова» Дениса Хаджикадунича на Мирале Самарджиче.

Этот гол стал 800 для «Крыльев» в высшем дивизионе чемпионата страны.

На 45 минуте встречи самарцы остались в меньшинстве. За симуляцию арбитр матча Сергей Карасев дал форварду «КС» Сергею Корниленко вторую желтую карточку.

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Ростов» на «Самара Арене» - это последняя игра для обеих команд в РПЛ перед зимним перерывом. Южане за 16 туров набрали 24 очка и расположились на 6 месте. «Крылья Советов» занимали перед 17 туром предпоследнее 15 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, однако у волжан одна игра в запасе.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию матча.

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