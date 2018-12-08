2018-12-08T13:53:11+03:00
Происшествия

Появились подробности страшного ДТП в Самаре у Ботанического сада

В злополучной «Мазде» были пассажиры и они получили ранения
Кирилл КАРИМОВ
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vk.com/dtp_samvk.com/dtp_samФото: СОЦСЕТИ
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В «Мазде 6», которая вылетела встречную полосу на Московском шоссе у Ботанического сада ночью, 8 декабря, были и пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Он, как сообщалось ранее, погиб на месте, после столкновения с «Опель Астра» и «Рено Логан». В больницу попали два пассажира японской иномарки - 23-летний мужчина и женщина (ее данные устанавливаются), а также водитель и 22-летняя пассажирка «Опеля».

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства смертельного ДТП.

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