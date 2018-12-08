2018-12-08T13:53:11+03:00
Происшествия

Появились подробности страшного ДТП в Самаре у Ботанического сада

В злополучной «Мазде» были пассажиры и они получили ранения
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
vk.com/dtp_samvk.com/dtp_samФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В «Мазде 6», которая вылетела встречную полосу на Московском шоссе у Ботанического сада ночью, 8 декабря, были и пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Он, как сообщалось ранее, погиб на месте, после столкновения с «Опель Астра» и «Рено Логан». В больницу попали два пассажира японской иномарки - 23-летний мужчина и женщина (ее данные устанавливаются), а также водитель и 22-летняя пассажирка «Опеля».

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства смертельного ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетрезвый водитель «двенадцатой» в Самаре снес шлагбаум и врезался в стену
Миодраг Божович: «В «Крылья Советов» зимой могут прийти 4-5 новых игроков»
Синоптики и МЧС предупреждают самарцев о скором снегопаде
Тольяттинский маньяк оставлен судом под стражей до февраля следующего года
После первого тайма «Крылья Советов» выигрывают у «Ростова» 1:0
«Я – против застройки лесопарка»: самарцы пришли на защиту парка 60-летия Советской власти
Английский журналист Элиот Ротуэлл: «Самара – первый город в России, про который я подумал, что он футбольный»
Автоледи на «Додже» сбила трехлетнего малыша в Самаре
Крупного самогонщика в Тольятти приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей
В самарском парке Дружбы заработал каток
У отделения полиции на проспекте Ленина в Самаре дотла сгорел внедорожник
В Самаре на Красных Коммунаров «четырка» врезалась в бетонные блоки
Жертвами вечернего ДТП под Сызранью стали еще две человека
Жуткое ДТП на Московском шоссе: гонщик на «Мазде» протаранил два автомобиля и разбился насмерть
Под Сызранью Шевроле влетел в фуру, водитель погиб
Крупное ДТП на Победе: движение встало
В Самаре с начала снежного сезона вывезли почти 8 тысяч тонн снега
Из-за аварии на трассе под Сызранью организовали реверсивное движение
В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения
Жителя Самарской области, который торговал разведенным спиртом, оштрафовали на 100 тысяч рублей
В Самарской области появится такси для инвалидов-колясочников на базе Ларгусов
Бесплатный чай и «Лещ Баттл»: стало известно, что предложат болельщикам на «Самара Арене» перед игрой «КС» - «Ростов»
Успеть за два дня: ярмарка у ДК «Металлург» будет работать до 9 декабря
В Самарской области «Калина» врезалась в полуприцеп грузовика
В Самаре на зампрокурора Промышленного района завели уголовное дело
В Самарской области на выходных пройдет небольшой снег