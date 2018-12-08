Тольяттинский маньяк оставлен судом под стражей до февраля следующего года
В субботу, 8 декабря, Автозаводской районный суд Тольятти решал вопрос о мере пресечения для 22-летнего электрика Артема Семенова. Или, как более известного, «тольяттинского маньяка с детским лицом».
Молодой человек обвиняется в серии нападений на женщин с ножом. Две тольяттинки попали в больницу, после встречи с Семеновым.
- Избрать в отношении подозреваемого Семёнова Артёма Сергеевича, 18.11.1996 года рождения, уроженца г. Тольятти Самарской области меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 24 суток, а всего до 01.02.2019 года включительно, исчисляя срок с 06.12.2018 года с 17 часов, - постановил суд Автозаводского района.
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