2018-12-08T14:27:54+03:00
Происшествия

Тольяттинский маньяк оставлен судом под стражей до февраля следующего года

Парня задержали на Казанском вокзале в Москве
Кирилл КАРИМОВ
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Парень признался, что преступления совершал из-за ревности. И водкиПарень признался, что преступления совершал из-за ревности. И водкиФото: СОЦСЕТИ
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В субботу, 8 декабря, Автозаводской районный суд Тольятти решал вопрос о мере пресечения для 22-летнего электрика Артема Семенова. Или, как более известного, «тольяттинского маньяка с детским лицом».

Молодой человек обвиняется в серии нападений на женщин с ножом. Две тольяттинки попали в больницу, после встречи с Семеновым.

- Избрать в отношении подозреваемого Семёнова Артёма Сергеевича, 18.11.1996 года рождения, уроженца г. Тольятти Самарской области меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 24 суток, а всего до 01.02.2019 года включительно, исчисляя срок с 06.12.2018 года с 17 часов, - постановил суд Автозаводского района.

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