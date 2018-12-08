Синоптики и МЧС предупреждают самарцев о скором снегопаде

8 Дек. 15:15 2018-12-08T15:15:29+03:00

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С вечера субботы, 8 декабря, в Самарской области ухудшатся погодные условия. В Самаре и других городах региона возможен снег, местами – снегопады. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Ветер будет дуть с юга с порывами 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. Такая погода продлится с 19:00 8 декабря до утра 9 декабря, - рассказали синоптики.

МЧС просит самарцев и жителей быть осторожнее. Особенно, водителей – им нужно быть внимательными и не нарушать скоростной режим. Пешеходам же – избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.