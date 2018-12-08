Миодраг Божович: «В «Крылья Советов» зимой могут прийти 4-5 новых игроков»

8 Дек. 15:16 2018-12-08T15:16:02+03:00

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В зимний перерыв Российской премьер-лиги «Крылья Советов» ждут изменения. Клуб планирует быть активным на траснферном рынке и освежить состав. Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович на пресс-конференции после заключительного матча РПЛ перед зимней паузой анонсировал изменения.

- Зимой планируем усилиться 4-5 игроками. Следовательно, 4-5 футболистов покинут команду, - передает слова Божовича корреспондент «КП-Самара»

Сейчас команду ждет небольшой отпуск, после чего «Крылья» соберутся на сборах. Первый сбор пройдет в Турции.

Напомним, «КС» выиграли заключительный матч РПЛ перед зимним перерывом. Самарцы обыграли «Ростов» со счетом 1:0.

- Сегодня для нас главным было забрать три очка. Это давило на нас. Начали мы хорошо, забили гол с пенальти. После «Ростов» выглядел лучше. Это непростая команда, которой трудно забить. Наши игроки справились. Я хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня мы почувствовали их лучшую поддержку за все время моей работы в «Крыльях», - прокомментировал встречу Миодраг Божович.

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