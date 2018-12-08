2018-12-08T15:16:02+03:00
Спорт

Миодраг Божович: «В «Крылья Советов» зимой могут прийти 4-5 новых игроков»

Из-за этого команду придется покинуть 4-5 футболистам клуба
Ольга АФАНАСЬЕВАДмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Главный тренер «КС» Миодраг БожовичГлавный тренер «КС» Миодраг БожовичФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

В зимний перерыв Российской премьер-лиги «Крылья Советов» ждут изменения. Клуб планирует быть активным на траснферном рынке и освежить состав. Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович на пресс-конференции после заключительного матча РПЛ перед зимней паузой анонсировал изменения.

- Зимой планируем усилиться 4-5 игроками. Следовательно, 4-5 футболистов покинут команду, - передает слова Божовича корреспондент «КП-Самара»

Сейчас команду ждет небольшой отпуск, после чего «Крылья» соберутся на сборах. Первый сбор пройдет в Турции.

Напомним, «КС» выиграли заключительный матч РПЛ перед зимним перерывом. Самарцы обыграли «Ростов» со счетом 1:0.

- Сегодня для нас главным было забрать три очка. Это давило на нас. Начали мы хорошо, забили гол с пенальти. После «Ростов» выглядел лучше. Это непростая команда, которой трудно забить. Наши игроки справились. Я хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня мы почувствовали их лучшую поддержку за все время моей работы в «Крыльях», - прокомментировал встречу Миодраг Божович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Заводят судьи, когда не контролируют игру": Валерий Карпин считает, что в матче Ростова и Крыльев Советов не было агрессии

Валерий Карпин прокомментировал свое удалениеи работу судьи в матче с Крыльями (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей