Нетрезвый водитель «двенадцатой» в Самаре снес шлагбаум и врезался в стену
И попытался убежать
vk.com/patrolsamaraФото: СОЦСЕТИ
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Вечером в пятницу, 7 декабря, на улице Енисейской произошло ДТП с участием ВАЗ-2112. Об этом сообщают активисты общественного движения «Ночной патруль».
Как рассказывают очевидцы, не совсем трезвый водитель отечественной легковушки сначала снес шлагбаум на автостоянке, после чего врезался в кирпичный забор. Машина чуть не влетела в бетонный забор, выехав на тротуар. В этот момент его и заметили активисты.
Водитель попытался сбежать с места аварии, но его задержали прибывшие сотрудники ДПС. Они и будут выяснять обстоятельства ДТП и был ли водитель действительно пьян.