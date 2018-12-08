В Самаре зафиксирована вспышка кори

СЕГОДНЯ 17:05 2018-12-08T17:34:43+03:00

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В медицинских учреждениях Самары появились объявления о вспышке кори в городе. В некоторых из них идет речь о том, что все заразившиеся посещали некоторые торговые центры. Информация об этом распространяется и в соцсетях, особенно, среди родителей детсадовцев и школьников.

- Рекомендуем ограничить посещение массовых мероприятий, следить за состоянием своего здоровья, - заявили в министерстве здравоохранения региона. - При возникновении симптомов (кашель, насморк, конъюнктивит, температура 38 и выше, поэтапное высыпание сыпи) следует незамедлительно обратиться в поликлиники, работающие 7 дней в неделю. По информации медицинских организаций абсолютное большинство жителей Самарской области привито от кори. Жителям, не привитым от данного вида заболевания, рекомендуем ограничить посещение массовых мероприятий и обратиться в поликлиники по месту жительства для проведения вакцинации.

Слухи об очагах болезни в ТЦ чиновники минздрава комментировать не стали, добавив, что на 8 декабря в Самаре зафиксированы 5 случаев заболевания кори. Предприняты все меры для предупреждения распространения заболевания.

Справка КП

Путь передачи инфекции — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д.

Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

Корью болеют преимущественно дети в возрасте 2—5 лет и значительно реже взрослые, не переболевшие этим заболеванием в детском возрасте. Новорожденные дети имеют колостральный иммунитет, переданный им от матерей, если те переболели корью ранее. Этот иммунитет сохраняется первые 3 месяца жизни. Встречаются случаи врожденной кори при трансплацентарном заражении вирусом плода от больной матери.

После перенесенного заболевания развивается стойкий иммунитет, повторное заболевание корью человека, без сопутствующей патологии иммунной системы, сомнительно, хотя и такие случаи описаны. Большинство случаев кори наблюдаются в зимне-весенний (декабрь-май) период с подъёмом заболеваемости каждые 2—4 года.